Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Das operative Geschäft der Deutsche Wohnen SE (ISIN DE000A0HN5C6/ WKN A0HN5C) hat sich in einem für die Wohnungswirtschaft herausfordernden Umfeld in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahr 2023 stabil entwickelt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...