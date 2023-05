Aber nicht mit der Faust, sondern mit dem Portemonnaie. Der Chemiekonzern eriwrbt die spanische ADL BioPharma mit Sitz in Spanien - ein Auftragshersteller für die Lebensmittel-, Pharma- und Konsumgüterindustrie. Über den Verkaufstresen gehen dabei mehr als 100 Mio. Euro, Verkäufer ist der Finanzinvesoter Kartesia, der seine 100 % Anteile an ADL BioPharma losschlägt. WACKER CHEMIE verstärkt sich damit im Bereich Biotechnologie. Schon 2016 hatte WACKER CHEMIE Fermentationsanlagen von ADL in Spanien übernommen, nun geht der gesamte Standort in den Besitz des Chemiekonzerns über. Gutes Rüstzeug für die Zukunft!



