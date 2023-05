Ringmetall muss aktuell nach Darstellung von SMC-Research in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld Umsatz- und Ergebniseinbußen hinnehmen, sieht aber sehr gute Bedingungen für weitere Übernahmen. SMC-Analyst Holger Steffen erwartet eine Fortsetzung der profitablen Expansion des Unternehmens und stuft die günstig bewertete Aktie nach wie vor als Kauf ein.

Laut SMC-Research habe Ringmetall nach einem starken Jahr 2022 mit einem deutlichen Umsatz- und einem moderaten Gewinnwachstum im ersten Quartal 2023 Einbußen hinnehmen müssen. Die Erlöse seien um 9,3 Prozent auf 51,7 Mio. Euro zurückgegangen und das EBITDA habe mit 6,3 Mio. Euro um 15,6 Prozent unter dem Referenzwert der Vorperiode gelegen. Dabei sei das Spannringgeschäft aktuell deutlich rückläufig, was auf die schwierige Wirtschaftslage in verschiedenen Industrien (insbesondere Chemieindustrie in Europa) und auf einen kundenseitigen Lagerabbau zurückzuführen sei. Einen dämpfenden Effekt auf die Erlöse übe allerdings auch der Rückgang der Rohstoffpreise (vor allem Stahl) aus, der in der Regel an die Kunden weitergereicht werde (daher werde das Ergebnis nur geringfügig von diesen Preiseffekten tangiert). Bei Inlinern und in der Sparte Industrial Handling habe Ringmetall hingegen Zuwächse erwirtschaften können.

Aber auch bei Spannringen erwarte das Management nun eine gewisse Stabilisierung. Für das Gesamtjahr sei die Prognose bekräftigt worden, die einen Umsatz von 195 und 220 Mio. Euro und ein EBITDA von 22 bis 28 Mio. Euro vorsehe. Positive Effekte aus Übernahmen seien dabei noch nicht eingeplant worden, außer der bereits abgeschlossenen Akquisition von Protective Lining in den USA. Der Vorstand sehe aktuell gute Rahmenbedingungen für weitere Übernahmen und habe konkret mindestens eine weitere Transaktion für den restlichen Jahresverlauf in Aussicht gestellt.

Die Analysten hatten für 2023 bereits vorsichtig kalkuliert, mit einem Umsatz von 220 Mio. Euro und einem EBITDA von 23,3 Mio. Euro (inklusive Effekten aus Übernahmen) und halten daran fest. Für die nächsten Jahre haben sie die geschätzten Zuwächse allerdings moderat reduziert und damit die Unsicherheit etwas stärker berücksichtigt, wann und mit welcher Dynamik die aktuelle gesamtwirtschaftliche Talsohle verlassen werden könne. Ihr Kursziel sei damit von zuvor 6,50 auf 6,30 Euro leicht gesunken.

Trotzdem stufen sie die Aktie damit als deutlich unterbewertet ein. Die Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen seine profitable Expansion mit einem kontinuierlichen Ausbau der Marktposition fortsetzen werde, und bekräftigen ihr Urteil "Buy".

