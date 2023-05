Die zentrale Frage dieser Handelswoche dürfte sein, ob des dem Deutschen Aktienindex gelingt, in einem zweiten Anlauf die 16.000er Marke nachhaltig zu überwinden, um so den Weg in Richtung Allzeithoch freizumachen. Keine zwei Prozent trennen den Index mehr vom höchsten Stand seiner Geschichte. Inmitten einer weiter hohen Inflation, einer schwelenden Bankenkrise in den USA, immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...