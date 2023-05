In Deutschland kommt der Frühling nur schleppend in Gang. Südeuropa hingegen klagt über Dürre und Rekordhitze. Erwartet werden Waldbrände, Ernteausfälle und Wassermangel mit entsprechenden Auswirkungen auf Tourismus und Nahrungsmittelpreise. "Bereits im vergangenen Jahr wurden in Europa Rekordtemperaturen verzeichnet", kommentiert Markus W. Voigt, CEO der aream Group. "Im Kampf gegen den Klimawandel müssen nun die letzten Bremsen beim Umstieg auf Erneuerbare Energien gelöst werden." In Spanien begann der Sommer dieses Jahr bereits im April. Im Süden des Landes wurden Temperaturen von ...

