Altenholz (ots) -Dataport, der IT-Dienstleister der öffentlichen Verwaltung, vereinbart mit dem IT-Systemhaus Bechtle eine Partnerschaft zum Zweck des landesweiten Vertriebs seiner dPhoenixSuite, des digital souveränen Webarbeitsplatzes von Dataport. Einen entsprechenden Vertrag mit einer Laufzeit von drei Jahren haben Dr. Johann Bizer, Vorstandsvorsitzender von Dataport, und Torsten Rödiger, Geschäftsführer Bechtle IT-Systemhaus Hamburg und Kiel, am 4. Mai 2023 unterzeichnet.Die dPhoenixSuite mit ihren webbasierten Open-Source-Modulen verfügt über alle Grundfunktionen für die tägliche Arbeit am Computer: E-Mail, Kalender, Kontakte, Textverarbeitung, Chat und Videokonferenzen. Sie wird in sicheren Rechenzentren und gesicherten Clouds betrieben. Bechtle wird die dPhoenixSuite und deren Module über seine rund 60 Systemhäuser in Deutschland vertreiben, Vertragsabschlüsse vermitteln sowie die Integration übernehmen.Dr. Johann Bizer, Vorstandsvorsitzender von Dataport, zur ersten Vertriebspartnerschaft des Unternehmens: "Mit der dPhoenixSuite bieten wir der öffentlichen Verwaltung einen digital souveränen Arbeitsplatz mit webbasierten Open-Source-Modulen. Bechtle ergänzt unsere Fähigkeiten mit seiner bundesweiten Präsenz und seinen Kompetenzen zur technischen Integration."Ein Bild von der Vertragsunterzeichnung steht auf www.dataport.de im Pressebereich zum Download zur Verfügung.www.dataport.de