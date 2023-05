Linz (www.anleihencheck.de) - Nach den Leitzinsentscheidungen der FED am Mittwoch und der EZB am Donnerstag letzter Woche verhielt sich der Devisenmarkt Ende vergangener Woche recht unspektakulär, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.EUR/USD habe am Freitag Vormittag vorerst kaum Bewegungen gezeigt. Die am Freitagnachmittag veröffentlichten Beschäftigtenziffern hätten deutlich positiv überrascht und auch die aktuelle Arbeitslosenquote des April sei von 3,5% auf 3,4% gesunken. Daraufhin habe der US-Dollar auf bis 1,0965 zum Euro zugelegt, die 21-Tagelinie bei 1,0985 aber nur kurz durchbrochen und notiere aktuell bei etwa 1,1040. ...

