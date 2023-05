Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die FED hat den Leitzinskorridor am 3. Mai auf 5,00% bis 5,25% erhöht, so die Analysten der Helaba.Vor etwas mehr als einem Jahr habe die Federal Funds Rate quasi noch bei null gelegen. Hinzu komme der Wechsel vom Wertpapierkaufprogramm zum Bilanzabbau um 90 Mrd. Dollar pro Monat. Dass die US-Konjunktur angesichts dieser geldpolitischen Straffung einfach so "durchläuft", sei kaum vorstellbar. Bisher habe sie sich aber als deutlich widerstandsfähiger erwiesen als man vorher gedacht hätte - trotz erkennbarer Anzeichen eines Schwungverlusts in den Wachstumszahlen. Vor allem die Stimmungsindikatoren würden derzeit für eine andauernde Abkühlung sprechen. ...

