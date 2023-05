DAX steckt im Seitwärtstrend fest. Inliner sind eine interessante Anlagealternative

Richard Pfadenhauer,

Zum Auftakt in die neue Handelswoche haben die Investoren den Fuss vom Gas genommen. Der DAX® pendelte in der ersten Stunde im Bereich des Schlussstands vom Freitag und damit knapp unter der Marke von 16.000 Punkten. Die Zahlen zur deutschen Industrieproduktion fielen schwach aus und lieferten damit keine Impulse. Mitte der Woche stehen die vielbeachteten Inflationszahhlen aus den USA im Fokus. Die Seitwärtsbewegung droht sich fortzusetzen.

Apple hat am Freitag die Widerstandsmarke bei 170 US-Dollar übersprungen und nimmt Kurs auf das Allzeithoch. Befesa bekommt von positiven Analystenkommentaren Unterstützung. Jungheinrich bestätigte die vorläufigen Zahlen. Demnach stieg das EBIT im ersten Quartal um 54 Prozent und der Umsatz um 22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Hersteller von Flurfahrzeugen hält zunächst an den Jahresprognosen fest. Rational kommt nach negativen Analystenkommentaren unter Druck. Wacker Chemie übernimmt die spanische ADL BioPharma und baut damit die Fermentationskapazitäten aus.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 16.020/16.140 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.780/15.860/15.900/15.960 Punkte

Der DAX® trat am Vormittag weitgehend auf der Stelle. Das technische Bild blieb somit unverändert. Auf der Oberseite muss die 16.000/16.020 Punktezone überwunden werden, um neue Kaufsignale zu generieren und den Aufwärtstrend wieder aufzunehmen. Auf der Unterseite findet der Index zwischen 15.860 und 15.900 Punkten eine solide Unterstützungszone. Ein Stimmungsumschwung zeigt sich frühestens bei Unterschreiten der Marke von 15.860 Punkten. In Marktphasen wie aktuell könnten Inline-Optionsscheine eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Bei Inline-Optionsscheine sich zwei Barrieren eingebaut. Werden die beiden Barrieren während der Laufzeit nicht verletzt, erhalten Anleger am Laufzeitende einen fixen Betrag. Andernfalls droht jedoch der Totalverlust. Die unten stehenden Produkte haben untere Barrieren zwischen 11.100 und 14.800 Punkten und obere Barrieren zwischen 16.500 und 16.900 Punkten. Je enger die Bandbreite, um so riskanter ist das Produkt. Der Inliner mit Barrieren bei 13.900 und 16.900 Punkten notiert bei EUR 6,46. Werden die beiden Barrieren nicht berührt, erhalten Anleger am Laufzeitende im Juli EUR 10. Wird eine Barriere verletzt verfällt das Papier wertlos.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB6Q17 187,15 11.750 20.000 15.12.2023 DAX® HC4VFY 272,03 12.500 30.000 15.12.2023

Inline Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro untere Barriere in Pkt. obere Barrier in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC3KQD 2,88* 14.000 16.500 21.07.2023 DAX® HC64YZ 4.59* 14.800 16.800 21.07.2023 DAX® HC4LSY 6,46* 13.900 16.900 21.07.2023 DAX® HC4LMT 7,32* 11.100 16.900 21.07.2023

