Bonn (www.anleihencheck.de) - In den USA mehren sich die Anzeichen für eine Konjunkturabschwächung, so die Analysten von Postbank Research.Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei im 1. Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 1,1% gestiegen - erwartet worden seien 2%. Der vom Forschungsinstitut Conference Board ermittelte Leading Economic Index (LEI) sei im März den zwölften Monat in Folge gesunken. Der Indikator, der die Konjunkturzyklen anhand von zehn Faktoren aus dem Verarbeitenden Gewerbe, der Arbeitslosigkeit, den Baugenehmigungen und den Zinsdifferenzen abbilde, sei um 1,2% auf 108,4 gesunken. Derzeit prognostiziere der LEI, dass die US-Wirtschaft ab Mitte 2023 in eine Rezession abrutschen dürfte. Immerhin habe sich der Frühindikator S&P Global Flash US PMI für die wirtschaftliche Aktivität in den USA zuletzt solide gezeigt. Der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe sei im April von 49,2 auf 50,4 gestiegen und befinde sich damit wieder im expansiven Bereich. Der Index für Dienstleistungen sei von 52,6 auf 53,7 geklettert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...