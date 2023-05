Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Eine Überraschung war es nicht: US-Notenbank und EZB haben vergangene Woche die Leitzinsen weiter angehoben, und zwar um 25 Basispunkte auf nun 5 bis 5,25 Prozent beziehungsweise 3,75 Prozent, so die Deutsche Börse AG."Das war so erwartet worden", kommentiere Arthur Brunner von der ICF Bank. Für die USA werde nun mit einer Zinspause gerechnet, gefolgt von Zinssenkungen. In der Eurozone sei die Pause hingegen noch kein Thema: "Wir haben noch viel vor uns, und wir werden nicht innehalten", habe EZB-Präsidentin Christine Lagarde nach dem Zinsentscheid erklärt. Daher solle auch das Tempo beim Abbau der Anleihebestände erhöht werden. ...

