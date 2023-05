Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Bank of England wird ihren Leitzins wohl zunächst um 25 Basispunkte anheben und könnte dann sogar noch nachlegen, so die Analysten der Helaba.Schließlich stagniere die Wirtschaft, anstatt einzubrechen.König Charles III werde endlich gekrönt. In Amt und Würden sei er ja schon quasi seit dem Tod von Elizabeth. Die Kosten übernehme großzügigerweise der Steuerzahler. Weil einem König einst das Geld gefehlt habe, sei die Bank of England gegründet worden. Damals sei es aber kaum um Krönungsfeiern, sondern eher um Kriegskosten gegangen, die über die Bank finanziert worden seien. Es habe natürlich nichts mit der Krönung zu tun, dass sich die Notenbank zu einer turnusmäßigen Sitzung treffe. Heutzutage beschäftige sich die Bank of England vor allem um das Thema Inflation. ...

