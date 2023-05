SAP - Die Bullen bleiben weiter am Ball!

Breakout Trading-Strategie



Symbol: SAP ISIN: DE0007164600



Rückblick: Der Anbieter von Unternehmenssoftwarelösungen stellt gerade sein Geschäftsmodell vom Lizenzverkauf auf Cloud-Abo's um. SAP will dabei seinen Cloud-Anteil bis 2025 stark erhöhen. Charttechnisch machte das SAP-Papier im November mit einer Power-Candle auf sich aufmerksam. Danach ging es mit den Kursen noch einmal unter die 50-Tagelinie, bevor die Bullen weiter in Richtung Norden zogen.

Meinung: Durch Umstrukturierungen will Sap die jährlichen Kosten um 350 Millionen Euro senken. Dabei sollen auch 3.000 Stellen gestrichen werden. Gerade im Cloud-Bereich hat der Softwarekonzern bei der disziplinierten Umsetzung der Roadmap noch viel Potenzial. Bei weiterer Stärke könnte der Aufbau einer Long-Position durchaus vielversprechend sein. Ein Tagesschlusskurs unterhalb des EMA-20 hingegen wäre ein erstes Warnzeichen für einen möglichen Rücksetzer in den Bereich des EMA-50, welcher in der Vergangenheit immer wieder angelaufen wurde.

Chart vom 08.05 .2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 123.25 EUR



Setup: Bei Kursen über 123.50 Euro könnte man einen Long-Trade eröffnen. Der Stopp-Loss ließe sich nach dem Einstieg unterhalb des Tiefs der letzten Woche platzieren.

Meine Meinung zu SAP ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in SAP



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.