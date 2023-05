Die widrigen Finanzierungsbedingungen halten Private-Equity-Häuser auf Trab. Sie müssen folglich kreativ werden, um weiter marktfähige Renditen zu erzielen und ihre Investoren langfristig zu halten.Eine besondere Strategie scheinen deutsche PE-Fonds für sich entdeckt zu haben und fokussieren sich immer mehr auf Buy-and-build, also den Zukauf von Firmen für die Integration in oder Verschmelzung mit bestehenden Portfoliounternehmen. Wie das Beratungshaus Eight Advisory durch Auswertung von MergerMarket-Daten feststellte, holt Deutschland insb. im Vergleich zum traditionell dominierenden angelsächsischen Markt gerade stark auf. Global erhöhte sich der Anteil von Buy-and-Build-Akquisitionen gemessen an der Gesamtzahl aller M&A-Transaktionen ...

