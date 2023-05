Original-Research: MPH Health Care AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu MPH Health Care AG

Unternehmen: MPH Health Care AG

ISIN: DE000A289V03



Anlass der Studie: vorläufige Ergebnisse 2022

Empfehlung: Kaufen

seit: 08.05.2023

Kursziel: EUR54

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 56,00 auf EUR 54,00.

Zusammenfassung:

MPH veröffentlichte vorläufige Kennzahlen für 2022. Wie erwartet stieg der NAV im Zeitraum von Oktober bis Dezember aufgrund der starken Weihnachtsrallye der M1 Kliniken-Aktie um rund 61% im Vergleich zum Vorquartal. Dies wurde durch Insiderkäufe in Verbindung mit der Erweiterung des Vorstands begünstigt. MPH beendete das Jahr 2022 mit einem NAV von EUR221 Mio. gegenüber EUR192 Mio. zum JE21 (+15%). Die Expansion der Kliniken von M1 verläuft nach Plan, während das Injectables-Geschäft weiterhin stark ist. Der Schönheitsspezialist kündigte außerdem einen Aktienrückkauf von 1,5 Mio. Stück an, der am 28. April beginnen soll. In der Zwischenzeit meldete CR Capital die vorläufigen Zahlen für 2022, wobei das EBIT im Jahresvergleich um 15% auf EUR76 Mio. stieg, und die Aussichten für seine erschwingliche 'Green-Home'-Strategie sind ausgezeichnet. Die Terrabau-Beteiligung kann den Bau von Häusern mit Eigenkapital und Cashflow finanzieren, während die meisten Vermieter und Bauträger in Zeiten höherer Zinsen mit horrenden Finanzierungskosten konfrontiert sind. Wir stufen MPH weiterhin mit Kaufen und einem Kursziel von EUR54 ein (zuvor: EUR56). First Berlin Equity Research has published a research update on MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 56.00 to EUR 54.00.

Abstract:

MPH published preliminary 2022 KPIs. As expected, the NAV rose some 61% Q/Q in the October-to-December period on the back of the strong Christmastime rally in M1 Kliniken shares. This was fuelled by insider buying in conjunction with the expansion of the executive board. MPH exited 2022 with an NAV of EUR221m vs EUR192m at YE21 (+15%). M1's clinic expansion is on track, while momentum for the injectables business remains strong. The beauty-specialist also announced a 1.5m share buy-back to commence on 28 April. Meanwhile, CR Capital reported 2022 prelims with EBIT climbing 15% Y/Y to EUR76m, and prospects for its affordable green-home strategy are excellent. Its Terrabau holding can finance home construction with equity and cash flows, whereas most landlords / property developers are being clobbered with eye-watering financing expenses in the world of higher rates. We remain Buy-rated on MPH with a EUR54 TP (old: EUR56).

