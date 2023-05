Dass der Schweizer Spezialist für PC-Zubehör, Logitech, nach dem Ende der Corona-Sonderkonjunktur in einer schwierigen Lage steckt, ist bekannt und spiegelte sich auch im Aktienkurs wider. Auch die jüngsten Zahlen sahen auf den ersten Blick nicht sonderlich gut aus. So meldete das Unternehmen für das vierte Fiskalquartal einen Umsatzrückgang um 17 % sowie ein um 70 % re4duziertes operatives Ergebnis auf nur noch knapp 39 Mio. $. Allerdings:Mit diesen Zahlen übertraf Logitech die noch negativeren Prognosen im Markt. Beim Gewinn je Aktie hatten die Analysten nur mit 0,41 $ gerechnet, Logitech schaffte 0,50 $ je Aktie. Hinzu kommt, dass im Vergleich der Vorquartale die Dynamik des Absturzes nach und nach abnimmt, auch wenn sich Logitech nur eine Prognose für das erste Halbjahr des neuen Geschäftsjahres zutraut. So rechnet man mit einem Umsatz von 1,8 bis 1,9 Mrd. $ bei einem operativen Ertrag von 160 bis 190 Mio. $. Für die Zukunft sollte entscheidend sein, dass Logitech weiterhin signifikant in Forschung und Entwicklung investiert, um damit seinen Marktanteil in Wachstumssegmenten wie Videokonferenzen und Gaming zu halten oder ausbauen zu können. Im Fazit sollte der Rückfall auf das Vor-Covid-Niveau langsam zum Ende kommen und damit auch eine zunehmend attraktivere Bewertung in der Aktie ermöglichen.Dies ist ein Auszug aus unserer Publikation "Frankfurter Börsenbrief", Ausgabe 18.Weitere Themen im aktuellen Brief u. a.:++ Mobileye - Chance nach Q1-Patzer++ United Internet / 1&1 - Hinter den Kulissen tut sich was++ Bieterkampf um Software AG?Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.infoBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!