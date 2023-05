Genf (www.fondscheck.de) - Eric Sturdza Investments, die Asset Management-Tochtergesellschaft der Banque Eric Sturdza, hat für den Strategic European Silver Stars Fund (ISIN IE00BWCGWH04/ WKN A2ACF4) bei den diesjährigen Lipper Fund Awards Europa eine Auszeichnung als bester Fonds in der Kategorie "Aktien Europa Small und Mid Caps" über eine Laufzeit von drei und fünf Jahren erhalten, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

