MHP revidierte seine EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 22 von ca. EUR 4 Mio. auf EUR 0,7 Mio. aufgrund von Aufwendungen und Rückstellungen für einen laufenden Rechtsstreit über österreichische Corona-Subventionen. Dem Unternehmen liegen Gutachten vor, die die Rechtmäßigkeit des Erhalts der Subventionen bestätigen, der Ausgang des Rechtsstreits ist jedoch ungewiss. Die vorläufigen Umsatzerlöse für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe von EUR 105 Mio. wurden mit EUR 104,8 Mio. bestätigt. In Anbetracht der jüngsten Kosteninflation passen AlsterResearch's Analysten ihre Schätzungen für GJ23 und GJ24 an, halten aber an ihrer Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR 3,54 fest. MHP wird mit einem erheblichen EV/EBITDA-Abschlag gegenüber vergleichbaren Hotel- und Restaurantunternehmen gehandelt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/MHP%20Hotel%20AG





