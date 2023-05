Berlin (ots) -Klimaneutraler Strom für den gesamten Bestand: Das hat sich die HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH für die kommenden zehn Jahre zum Ziel gesetzt. Dafür baut das kommunale Unternehmen seinen Bestand an Photovoltaik-Anlagen massiv aus: "Wir haben uns vorgenommen, auf allen geeigneten Gebäudedächern der HOWOGE PV-Anlagen zu installieren", sagt HOWOGE-Geschäftsführer Ulrich Schiller. "Damit werden wir unseren aktuellen Anlagenpark auf 50 Megawatt verzwanzigfachen und perspektivisch all unseren Mieter:innen Strom vom eigenen Dach anbieten. Zudem wird die gewonnene Energie für Elektromobilität, aber auch für die Wärmeversorgung genutzt."Schon heute erzeugen 46 PV-Anlagen (Leistung: 2,6 Megawatt) auf den HOWOGE-Dächern klimaneutralen Strom. Rund 3.700 Mieterhaushalte beziehen den HOWOGE Grünstrom* bereits und vermeiden damit jährlich etwa 470 Tonnen CO2.Bis 2033 wird dieser Wert sukzessive auf rund 9.400 Tonnen CO2 steigen. Dann erstecken sich auf den Dächern der HOWOGE nach aktueller Berechnungsgrundlage PV-Anlagen mit einer Gesamtfläche von 416.000 Quadratmetern; das entspricht rund 60 Fußballfeldern.Solarstrom in Neubau und BestandDas erste Mieterstromanlage hat die HOWOGE bereits im Jahr 2016 auf einem Neubau in der Lichtenberger Gärtnerstraße installiert. Seitdem sind PV-Anlagen bei fast allen Neubauten der HOWOGE Standard. Mit dem PV-Ausbau im Altbestand begann die HOWOGE im Jahr 2021. Im Fokus stehen dabei zunächst fünf- bis sechsgeschossige Plattenbauten mit Flachdach, die es im Portfolio der HOWOGE zahlreich gibt. Allein in diesem Jahr sind 18 weitere PV-Anlagen geplant - 14 im Neubau und vier im Bestand.Rund 71 Millionen Euro will die HOWOGE in den Ausbau von Photovoltaik investieren. Kosten, die nicht auf die Mieten umgelegt werden. "Im Neubau wird der erzeugte Strom als HOWOGE Grünstrom direkt an die Mieter:innen und Mieter verkauft. Wir haben hier eine sehr hohe Abnahmequote von rund 80 Prozent", sagt Ulrich Schiller. "Die Mieter:innen in den Bestandsgebäude sind bereits an einen Stromanbieter gebunden. Unsere Erfahrungen zeigen, dass die Wechselbereitschaft hier deutlich geringer ist. Um wirtschaftlich zu bleiben, werden wir den Strom hier auch ins öffentliche Netz einspeisen, bis die Nachfrage entsprechend steigt."Solarstrom als Teil der NachhaltigkeitsstrategieDer PV-Ausbau ist ein wichtiger Teil der HOWOGE-Nachhaltigkeitsstrategie. Auf die Zielstellung im Jahr 2045 einen klimaneutralen Bestand vorzuweisen, arbeitet das Unternehmen konsequent hin. "Unser solarer Kraftwerkspark ist auch hinsichtlich der Wärmewende eine wichtige Voraussetzung", sagt Ulrich Schiller. "Noch in diesem Jahr startet ein Pilotprojekt zur klimaneutralen Wärmeerzeugung eines Altbestandes. Hier wird die Wärmepumpe zur Erzeugung von Wärmenergie aus Abwasser mit Solarstrom betrieben. Im kommenden Jahr werden wir ein Nur-Strom-Gebäude errichten, in dem die Wärmeversorgung ausschließlich über Strom erfolgt. Auch hier soll die Wärmepumpe mit Solarstrom betrieben werden".Ihren Nachhaltigkeitsbericht (http://www.howoge.de/nachhaltigkeit) (www.howoge.de/nachhaltigkeit) hat die HOWOGE am 27. April 2023 veröffentlicht.*HOWOGE GrünstromDer HOWOGE Grünstrom setzt sich aus zwei Bestandteilen zusammen: Zu einem Teil besteht er aus Solarstrom, der vor Ort produziert wird. Da der Ertrag in Abhängigkeit von äußeren Faktoren, wie der Wetterlage oder der Tageszeit, schwankt kauft die HOWOGE zusätzlich Ökostrom hinzu. Die Mieter:innen schließen einen Stromvertrag mit der HOWOGE Wärme GmbH. Die Kosten für den Strom liegen aktuell bei 35 Cent pro Kilowattstunde (bei 19 % MwSt.). Der monatliche Grundpreis beträgt 7,00 Euro (bei 19 % MwSt.). Die Abnahme des Stroms durch die Mieter:innen ist nicht verpflichtend. Es besteht die freie Wahl des Stromanbieters.Druckfähiges Bildmaterial finden Sie unter folgendem Link (das Copyright ist im Dateinamen notiert): https://ots.de/ZWvgZWÜber die HOWOGEDie HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH ist eines der sechs kommunalen Wohnungsunternehmen des Landes Berlin. Mit einem eigenen Wohnungsbestand von rund 75.400 Wohnungen (Stand 31.12.2022) gehört das Unternehmen zu den größten Vermietern deutschlandweit. Die HOWOGE will ihr Wohnungsportfolio insbesondere durch Neubau mittel- bis langfristig auf rund 100.000 Wohnungen erweitern. Als Teil der Berliner Schulbauoffensive übernimmt die HOWOGE zudem für das Land Berlin Neubauten und Großsanierungen von Schulen."Wir gestalten das Berlin der Zukunft lebenswert. Mehr als gewohnt.Pressekontakt:Sabine PentropPressesprecherinTelefon: 030 5464-2420presse@howoge.deAnnemarie Rosenfeldstellv. PressesprecherinTelefon: 030 5464-2492presse@howoge.dewww.howoge.deOriginal-Content von: HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127828/5503848