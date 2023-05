Am Bauhaus Fachcentrum Kurfürstendamm hat Berlin seit neuestem einen weiteren öffentlichen Schnellladestandort für Elektroautos. Der Standort am Kurfürstendamm 129a verfügt über acht HPC-Ladepunkte, die von der EnBW betrieben werden. Er ist Bestandteil einer deutschlandweiten Kooperation, in deren Rahmen die EnBW über 100 Bauhaus-Filialen mit 300-kW-Ladern ausstattet. Sprich: Bei acht Ladepunkten ...

