(shareribs.com) New York 08.05.2023 - In dieser Handelswoche stehen die Quartalszahlen der jungen Elektroautohersteller auf der Agenda. Die meisten Beobachter gehen nicht davon aus, dass die Unternehmen ein gutes erstes Quartal hinter sich haben. In den USA ist der Absatz von Elektroautos im ersten Quartal kräftig gestiegen. Die vier Herausforderer von Platzhirsch Tesla, allen voran Rivian und Lucid, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...