Sowohl bei Bayer als auch bei der Deutschen Telekom stehen in dieser Woche Quartalszahlen an. Doch sollte man die Deutsche Telekom-Aktie oder die Bayer-Aktie noch vor den Zahlen kaufen? Und was erwartet Anleger bei den Hochdividendenwerten in den kommenden Wochen und Monaten? Sowohl die Deutsche Telekom, als auch der Pharmariese Bayer melden in dieser Woche Quartalsergebnisse, genauer gesagt am Donnerstag, dem 11. Mai. Doch was kann man hier von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...