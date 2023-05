Der Immobilienfonds- und Asset-Manager Verifort Capital startet seinen zweiten Alternativen Investmentfonds (AIF), der in Immobilien aus dem Segment Health Care hierzulande investiert. "Verifort Capital HC 2" ist ein Artikel-8-Fonds nach der EU-Offenlegungsverordnung und leistet einen Beitrag zur Verwirklichung sozialer Ziele.Mit dem neuen Publikumsfonds erweitert Verifort Capital sein Angebot an Investitionsmöglichkeiten in diesem Bereich. Neben Immobilien aus den Bereichen stationäre Pflegeheime, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...