Salzburg (www.anleihencheck.de) - Der April war aufgrund einer guten Berichtssaison und der Verhinderung weiterer Bankenpleiten ein Lichtblick für Anleger, so Martin Gautsch, Bereichsleiter Asset Management von der Zürcher Kantonalbank Österreich AG.Doch dunkle Wolken am Horizont stünden einer Euphorie und offensiveren Ausrichtung im Mai und darüber hinaus im Weg. Die Kerninflationsraten seien nach wie vor hoch, für das zweite Halbjahr werde in den USA und Europa eine milde Rezession erwartet. Neuer Hauptrisikofaktor sei die zögerlichere Kreditvergabe. Martin Gautsch, Bereichsleiter Asset Management der Zürcher Kantonalbank Österreich AG, analysiere die aktuelle Lage. ...

