Wien (www.fondscheck.de) - Die Security KAG erweitert ihre Apollo-Nachhaltig-Fondspalette um drei Tranchen, die Teile der Verwaltungsgebühr für wohltätige Zwecke verwenden, so die Experten von "FONDS professionell".Dafür seien institutionelle Tranchen des Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity (ISIN AT0000A2UX00/ WKN A3C99R), des Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (ISIN AT0000A2SQ60/ WKN A3CYR6) und des Apollo Nachhaltig New World (ISIN AT0000A2UX42/ WKN A3C99W) in sogenannte Social Tranches umgewandelt worden, die sowohl für private als auch institutionelle Anleger zugänglich seien. Würden sich Investoren für die mit "S" gekennzeichneten Tranchen entscheiden, fließe ein Basispunkt der verrechneten Verwaltungsgebühr in einen Fördertopf, der ausschließlich der Unterstützung sozialer, ökologischer und wissenschaftlicher Projekte gewidmet sei. Die Security KAG selbst verdoppele darüber hinaus diesen Betrag für alle Publikumstranchen. ...

