Shell hat im Hamburger Hafen öffentliche Lkw-Ladesäulen ans Netz genommen, an denen Elektro-Trucks mit 360 kW Leistung laden können. Der Standort ist der erste eines von Shell geplanten Lkw-Ladenetzes. Die nächsten Lkw-Ladesäulen sind in Hannover geplant. Die Ladesäulen an der Shell-Tankstelle am Georgswerder Bogen im Hamburger Hafen sind landesweit die ersten Ladegeräte des Konzerns für Lkw im öffentlichen ...

