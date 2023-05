Die Ölpreise sind stark in die neue Handelswoche gestartet. Schon am Donnerstag hatte sich aus technischer Sicht eine Trendwende bei Öl der US-Sorte WTI angedeutet, weshalb DER AKTIONÄR zu einem Long-Schein riet. Dieser liegt bereits rund 15 Prozent vorne und ein Ende der Gewinne ist nicht in Sicht.Zwar hat der US-Ölpreis am Donnerstag nur ein Plus von 0,71 Prozent ans Tagesende gerettet, nachdem es zwischenzeitlich schon über zwei Prozent betrug. Doch am Freitag gelang WTI schließlich der Befreiungsschlag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...