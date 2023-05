BioNTech schließt das erste Quartal 2023 besser als erwartet ab. Der Umsatz und der Gewinn des Unternehmens liegen zwar deutlich unter den Summen aus dem noch stark von der COVID-19 Pandemie geprägten ersten Quartal 2022, aber auch klar über den Schätzungen der Wall Street. In der US-Vorbörse liegt die NASDAQ-notierte BioNTech Aktie am Montag im Plus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...