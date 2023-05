Bonn (www.anleihencheck.de) - Nachdem Finanzministerin Janet Yellen in der vergangenen Woche gewarnt hatte, dass die Regierung ohne Maßnahmen des Kongresses "möglicherweise schon am 1. Juni" die Schuldenobergrenze erreichen könnte, lud Präsident Joe Biden die vier führenden Kongressabgeordneten für morgen zu einem Treffen im Weißen Haus ein, um eine Lösung für das seit Monaten andauernde Patt um die Schuldengrenze zu diskutieren, so die Analysten von Postbank Research. ...

