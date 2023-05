Bonn (www.anleihencheck.de) - Diese Woche gibt es wichtige Inflationsdaten in den USA: Es könnte sich bestätigen, was der PCE Deflator bereits signalisiert hat, so die Analysten von Postbank Research.Der Verbraucherpreisindex werde am Mittwoch veröffentlicht und der Konsens erwarte einen Anstieg der Gesamtinflation um 0,4% ggü. Vorm., womit die annualisierte Inflationsrate bei 5,0% liegen würde. Gute Nachrichten dürften von der Kerninflation kommen, für die ein Rückgang erwartet werde. Die monatliche Inflationsrate dürfte um 0,3% steigen, im Vergleich zu 0,4% im März, sodass die Jahresrate bei 5,4% liegen würde -, 20 Basispunkte niedriger als im Vormonat. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...