Die geplante Veräußerung von BioPharma Solutions (BPS) führt zu einer weiteren Fokussierung der strategischen Ausrichtung von Baxter und stellt einen wichtigen Meilenstein in der laufenden Umstrukturierung des Unternehmens dar

Der Nettoerlös soll zur Schuldentilgung in Übereinstimmung mit den von Baxter festgelegten Prioritäten bei der Kapitalallokation verwendet werden

Ausgliederung schafft eine diversifizierte, eigenständige CDMO-Plattform (Contract Development and Manufacturing Organization), die das Gesundheitswesen weltweit verbessert

Baxter International Inc. (NYSE:BAX), ein weltweit führendes Medizintechnikunternehmen, hat heute die Unterzeichnung einer verbindlichen Vereinbarung zur Veräußerung seines Geschäftsbereichs BioPharma Solutions ("BPS") an Advent International ("Advent"), einen der größten und erfahrensten globalen Private-Equity-Investoren, und Warburg Pincus, einen führenden globalen Wachstumsinvestor, bekanntgegeben.

Baxter erhält gemäß der Vereinbarung 4,25 Milliarden US-Dollar an Barmitteln. Der Nettoerlös nach Steuern wird derzeit auf etwa 3,4 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Abschluss der Transaktion wird für die zweite Hälfte des Jahres 2023 erwartet und unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen und der Erfüllung weiterer Abschlussbedingungen. Baxter beabsichtigt, den Erlös nach Steuern zum Schuldenabbau zu verwenden, was mit den erklärten Zielen des Unternehmens bei der Kapitalallokation in Einklang steht. Für das gesamte vierte Quartal 2023 rechnet Baxter durch die Transaktion mit einer Verringerung des Unternehmensgewinns um etwa 0,10 US-Dollar pro Aktie, wobei der Gesamtbetrag vom Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion abhängt. Es wird angenommen, dass dieser Betrag teilweise durch geringere Zinszahlungen infolge der erwarteten Schuldentilgung ausgeglichen wird.

"Der heutige Tag ist ein wichtiger Schritt in der laufenden Transformation von Baxter. Wir setzen damit unsere strategischen Prioritäten um, verstärken unseren Fokus und schaffen zusätzlichen Wert für alle unsere Stakeholder", sagte José (Joe) E. Almeida, Chairman, President und Chief Executive Officer bei Baxter. "BPS ist seit langem weltweit als vertrauenswürdiger und bewährter Partner für Dienstleistungen in der Pharma- und Biotech-Industrie anerkannt. Advent International und Warburg Pincus verfügen über umfangreiche Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit innovativen Gesundheitsunternehmen, um sie bei der Umsetzung ihrer Ziele und strategischen Prioritäten zu unterstützen. Ich bin zuversichtlich, dass BPS unter ihrer Leitung seine Führungsposition weiter ausbauen, die erstklassige Belegschaft fördern, in neue Kompetenzen und Kapazitäten investieren und seinen Kunden moderne sowie qualitativ hochwertige Lösungen bieten wird."

BPS ist seit Jahrzehnten ein führender Anbieter von sterilen Produktionslösungen, parenteralen Verabreichungssystemen und kundenspezifischen Dienstleistungen für die Pharma- und Biotech-Industrie. Als eigenständiges Unternehmen und in Partnerschaft mit Advent und Warburg Pincus wird BPS als führender, unabhängiger End-to-End-CDMO agieren und seinen Kunden ein umfangreiches Dienstleistungsportfolio von der klinischen Forschung bis zur kommerziellen Nutzung anbieten. BPS ist gut positioniert, um seine Markteinführungsstrategie und klinische Entwicklungspipeline zu beschleunigen, den Produktionsumfang zu erhöhen und weitere Produktinnovationen voranzutreiben. Die geplante Transaktion umfasst die Produktionsanlagen von BPS und rund 1.700 Mitarbeiter in Bloomington, Indiana, und Halle (Westfalen), Deutschland. Es wird erwartet, dass BPS im Gesamtjahr 2023 einen Umsatz von rund 600 Millionen US-Dollar erwirtschaften wird.

"BPS ist ein erstklassiges Unternehmen an der Spitze der Bio-Pharma-Industrie, das wir schon seit einigen Jahren aufmerksam verfolgen", sagte John Maldonado, Managing Partner bei Advent. "Wir sind davon überzeugt, dass diese Partnerschaft durch unsere fundierten Branchenkenntnisse und unsere umfangreichen strategischen Ressourcen zahlreiche Wachstumschancen eröffnen wird. Wir werden das Unternehmen dabei unterstützen, sein volles Potenzial auszuschöpfen und als eigenständiges Unternehmen ein hochwertiges, spezialisiertes und umfangreiches Leistungsangebot für namhafte Kunden, darunter auch Baxter, bereitzustellen. Wir freuen uns sehr, mit BPS zusammenzuarbeiten und seinen Kunden dabei zu helfen, Patienten auf der ganzen Welt lebensverändernde Therapien anzubieten."

"Der Erfolg und die exzellente Reputation von BPS im pharmazeutischen Sektor versetzen das Unternehmen in eine gute Ausgangsposition, um seine besonders relevanten Dienstleistungen in einer Vielzahl von Therapiebereichen weiter auszubauen, unter anderem in den Bereichen Onkologie, Stoffwechselerkrankungen und Infektionskrankheiten", so TJ Carella, Managing Director und Head of Healthcare bei Warburg Pincus. "Wir freuen uns, mit Advent und dem herausragenden Team von BPS zusammenzuarbeiten, das über eine beeindruckende Expertise verfügt und einen branchenführenden Ruf für Qualität und Zuverlässigkeit in der Lieferkette für parenterale Medikamente aufgebaut hat."

"Wir glauben fest an die Mission des Unternehmens, mit pharmazeutischen Unternehmen auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, um die wissenschaftliche Expertise, die sterilen Lösungen und die individuelle Unterstützung anzubieten, die erforderlich sind, um die großen Herausforderungen des heutigen Gesundheitswesens zu meistern. Wir freuen uns darauf, das starke Geschäft, das Baxter bei BPS aufgebaut hat, weiterzuführen", fügte Ruoxi Chen, Managing Director bei Warburg Pincus, hinzu. "Diese Investition unterstreicht unser Engagement in der Zusammenarbeit mit Unternehmen, die innovative Life-Sciences-Produkte und Dienstleistungen weltweit entwickeln."

"BPS ist außergewöhnlich erfolgreich bei der Bereitstellung qualitativ hochwertiger Dienstleistungen und Produkte, die den besonderen Anforderungen von Pharma- und Biotech-Kunden weltweit gerecht werden", sagte Carmine Petrone, Managing Director im Healthcare-Team von Advent. "Gemeinsam mit unseren Partnern bei Warburg Pincus verfügen wir über eine umfangreiche Erfolgsbilanz bei Carve-Outs. Diese Erfahrung wollen wir bei der Schaffung einer skalierbaren, diversifizierten Plattform einsetzen, um die beträchtlichen Marktchancen zu nutzen. Wir freuen uns darauf, das kontinuierliche Wachstum von BPS zu unterstützen, während das Unternehmen seinen Beitrag zum Wohl von Patienten auf der ganzen Welt leistet und seinen Kunden weiterhin dabei hilft, ihre Vermarktungsziele zu erreichen."

Advent investiert seit über 30 Jahren in den Gesundheitssektor. Das Private-Equity-Unternehmen hat mehr als 50 Investitionen in 17 Ländern weltweit in einer Reihe von Teilsektoren getätigt, darunter Pharmazeutika, Life Sciences und medizinische Geräte. Zu den jüngsten Investitionen von Advent in den Gesundheitssektor gehören Iodine Software und RxBenefits. Im Bereich der globalen pharmazeutischen Dienstleistungen investierte Advent zuletzt in BioDuro, GS Capsule, ICE Group, Suven Pharmaceuticals/Cohance Lifesciences und Syneos Health.

Seit seiner Gründung hat Warburg Pincus über 16 Milliarden Dollar in mehr als 180 Unternehmen des Gesundheitswesens investiert, darunter Summit Health, Modernizing Medicine, Ensemble Healthcare Partners und Global Healthcare Exchange. Warburg Pincus ist ein aktiver Investor im Bereich Life Sciences und hat unter anderem in Polyplus, Norstella, Sotera Health und Bausch Lomb investiert.

Perella Weinberg Partners ist als Finanzberater und Sullivan Cromwell als Rechtsberater von Baxter tätig. Moelis Company LLC und Truist Securities dienen als Finanzberater und Cleary Gottlieb Steen Hamilton und Ropes Gray als Rechtsberater für Advent und Warburg Pincus.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die geplante Transaktion zwischen Baxter International Inc., Advent International Inc. und Warburg Pincus LLC, einschließlich der von Baxter geschätzten Erlöse nach Steuern aus der geplanten Transaktion und der geschätzten Verringerung des Gewinns pro Aktie für das gesamte vierte Quartal 2023, des erwarteten Zeitrahmens für den Abschluss der geplanten Transaktion, strategischer und anderer potenzieller Vorteile der potenziellen Transaktion und anderer Aussagen über zukünftige Überzeugungen, Ziele, Pläne oder Aussichten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die unter anderem Risiken in Bezug auf den Erhalt der üblichen behördlichen Genehmigungen und die Erfüllung weiterer Abschlussbedingungen im erwarteten Zeitrahmen oder überhaupt beinhalten, einschließlich der Möglichkeit, dass die vorgeschlagene Transaktion nicht abgeschlossen wird; Risiken in Bezug auf die Möglichkeiten, die erwarteten strategischen, finanziellen oder anderen Vorteile der vorgeschlagenen Transaktion zu realisieren, und andere Risiken, die in den jüngsten Berichten von Baxter auf Formblatt 10-K und Formblatt 10-Q und anderen SEC-Berichten genannt werden, die alle auf der Website von Baxter verfügbar sind. Tatsächliche Ergebnisse können erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Baxter verpflichtet sich nicht, seine zukunftsgerichteten Aussagen oder die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

Über Baxter

Jeden Tag verlassen sich Millionen von Patienten, Pflegenden und Gesundheitsdienstleistern auf das führende Produktportfolio von Baxter in den Bereichen Diagnostik, Intensivmedizin, Nierenerkrankungen, Ernährung, Krankenhausbedarf und Chirurgie, das in Privathaushalten, Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen zum Einsatz kommt. Seit über 90 Jahren sind wir an der entscheidenden Schnittstelle tätig, an der Medikamente und Systeme, die Leben retten und erhalten, auf Gesundheitsdienstleister treffen, die sie umsetzen. Mit Produkten, digitalen Gesundheitslösungen und Therapien, die in mehr als 100 Ländern erhältlich sind, bauen die Mitarbeiter von Baxter weltweit auf einem umfangreichen Erbe medizinischer Innovationen auf und treiben die Entwicklung verbesserter Therapien voran. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.baxter.com und folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Facebook.

Über Advent International

Advent International wurde 1984 gegründet und ist einer der größten und erfahrensten globalen Private-Equity-Investoren. Das Unternehmen hat in über 405 Private-Equity-Beteiligungen in 42 Ländern investiert und verwaltete zum 31. Dezember 2022 über ein verwaltetes Vermögen von 92 Milliarden US-Dollar. Mit 15 Niederlassungen in 12 Ländern hat Advent ein global integriertes Team von über 290 Private-Equity-Investmentexperten in Nordamerika, Europa, Lateinamerika und Asien aufgebaut. Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen in fünf Kernsektoren, darunter Unternehmens- und Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie, Einzelhandel, Konsumgüter und Freizeit sowie Technologie.

Nach 35 Jahren im internationalen Investmentgeschäft verfolgt Advent weiterhin den Ansatz, gemeinsam mit den Managementteams ein nachhaltiges Umsatz- und Ertragswachstum für seine Portfoliounternehmen zu erzielen.

Weitere Informationen finden Sie unter

Website: www.adventinternational.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/advent-international

Über Warburg Pincus

Warburg Pincus LLC ist ein führender globaler Wachstumsinvestor. Das Unternehmen verfügt über ein verwaltetes Vermögen von mehr als 80 Milliarden US-Dollar. Das aktive Portfolio des Unternehmens umfasst mehr als 250 Unternehmen und ist stark diversifiziert nach Wachstumsphasen, Branchen und Regionen. Warburg Pincus ist ein erfahrener Partner für Management-Teams, die langlebige Unternehmen mit nachhaltigem Wert aufbauen wollen. 1966 gegründet, hat Warburg Pincus 21 Private-Equity- und 2 Immobilienfonds aufgelegt, die mehr als 109 Milliarden US-Dollar in über 1.000 Unternehmen in mehr als 40 Ländern investiert haben. Das Unternehmen hat seinen Sitz in New York und Büros in Amsterdam, Peking, Berlin, Hongkong, Houston, London, Luxemburg, Mumbai, Mauritius, San Francisco, São Paulo, Shanghai und Singapur. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.warburgpincus.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

