© Foto: Kanchanara - unsplash.com



Die weltgrößte Kryptobörse Binance hat zweimal innerhalb von 24 Stunden Bitcoin-Auszahlungen gestoppt. Auf dem Krypto-Markt bricht Panik aus, obwohl das Problem inzwischen behoben ist. Was ist passiert?

Binance, die nach Handelsvolumen größte Kryptobörse der Welt, hat am Montag Bitcoin-Auszahlungen für mehrere Stunden gestoppt und dies mit dem hohen Volumen und den gestiegenen Bearbeitungsgebühren begründet. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Bereits am Sonntag war es zu vorübergehenden Auszahlungsstopps von Bitcoin gekommen. In einem Tweet der Kryptobörse hieß es: "Wir haben BTC-Auszahlungen aufgrund des hohen Volumens an unbestätigten Transaktionen vorübergehend ausgesetzt".



[twitter]1655380303383261185[/twitter]

Nach Informationen der FAZ wurden am Sonntag Bitcoins im Wert von mehr als 4,4 Milliarden US-Dollar über Binance-Wallets bewegt. Dies habe zu einer vorübergehenden Überlastung der Blockchain geführt. Um sicherzustellen, dass die Miner die Transaktionen ausführen, habe Binance die Gebühren erhöht.



In einer Pressemitteilung von Binance heißt es: "Um zu verhindern, dass sich so etwas in Zukunft wiederholt, haben wir unsere Gebühren angepasst. Wir werden die Aktivitäten auf der Blockchain weiterhin überwachen und bei Bedarf entsprechend anpassen."



Inzwischen sollen Bitcoin-Auszahlungen bei Binance wieder funktionieren. Dennoch liegt der Bitcoin aktuell knapp vier Prozent im Minus. Laut CoinMarketCap.com kostet ein Bitcoin 27.853 US-Dollar (Stand: 08.05.2023, 14:38 Uhr).

Fünf Durchstarter für Ihr Depot: Börsenexperte Lars Wißler stellt in seinem kostenlosen Report seine Tech-Favoriten vor, die nach starken Kursverlusten nun extrem starkes Renditepotenzial haben. Hier klicken und mehr erfahren!

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion