Der Goldpreis hat sich am Montag stabilisiert. Nachdem der Kurs am Freitag infolge der US-Arbeitsmarktdaten zwischenzeitlich um mehr als zwei Prozent einbrach und sogar unter die 2.000-Dollar-Marke fiel, notiert er zu Wochenbeginn wieder deutlich darüber. Ein Analyst bleibt dennoch kritisch."Ich glaube zwar, dass Gold einen nachhaltigen Ausbruch über 2.000 Dollar schaffen kann und wird, aber ich bin immer noch nicht davon überzeugt, dass wir uns in einer Position befinden, in der dies im Moment ...

