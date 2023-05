Bisher verläuft der Handelstag in Gold im Umfeld heute nur wenig relevanter Konjunkturdatenpublikationen bei einer bisherigen Kursspanne des gut behaupteten Goldpreises von 2015 - 2025 USD in ruhigen Bahnen. Allein die um 17 Uhr durch die FED New York erfolgende neue Publikation der Verbraucher-Inflationserwartungen auf Sicht eines Jahres könnte heute kurzzeitig noch für erhöhte Ausschläge in Gold sorgen.Nach seinem am Freitag infolge des sehr robusten US-Arbeitsmarktberichts zum April deutlich erfolgten Absturz um - 1,6 % auf 2017,50 USD (siehe hierzu den ...

