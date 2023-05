Die Aktie von Heidelberg Materials zählte in den vergangenen Monaten zu den Top-Performern im DAX. Rund 80 Prozent hat die Aktie seit dem Tief Ende September zugelegt, aktuell notiert sie nur knapp unter dem 52-Wochen-Hoch. Die Spannung vor den Zahlen an diesem Mittwoch, 10. Mai, ist entsprechend groß.Heidelberg Materials benötigt bei der Produktion viel Energie. Deshalb hängt beim Baustoffkonzern viel von der Entwicklung der Energiepreise ab. In das neue Jahr ist das Unternehmen nach jüngsten Aussagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...