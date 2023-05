Düsseldorf (ots) -Ab sofort hält TK Maxx eine von Pixar inspirierte Charity-Kollektion mit einigen der Lieblingscharakteren für Frauen, Männer und Kinder bereit. Alle Designs sind in Zusammenarbeit mit Disney entstanden. Pixar-Fans können sich unter anderem auf Buzz Lightyear, Dorie und Edna Mode freuen.Mit jedem verkauften Artikel hilft TK Maxx von Armut betroffenen Kindern in Deutschland, ihr Potenzial zu entfalten. Die T-Shirts für Kinder sind ab 8,99 EUR; für Erwachsene ab 16,99 EUR zu erwerben. Dabei gehen mindestens 2,50 EUR pro Artikel an CHILDREN. Jedes T-Shirt wird aus zertifizierter Fairtrade-Biobaumwolle hergestellt, die von Bauern in Uganda angebaut und durch das TK Maxx Programm für nachhaltigen Handel unterstützt wird.Die von Pixar inspirierten T-Shirts und Tassen sind nur für begrenzte Zeit in den TK Maxx Filialen in ganz Deutschland erhältlich.Verfügbare Produkte:T-Shirts Erwachsene: 16,99 EURT-Shirts Kinder: 8,99 EURLangarmshirts Kinder: 10,99 EURTassen: 6,99 EURPressekontakt:Ogilvy Public RelationsTel: +49 (0) 211 49700 730E-Mail: TKMaxxPresseDeutschland@ogilvy.comInstagram: @tkmaxxdeFacebook: tkmaxxdeOriginal-Content von: TK Maxx, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/101088/5504305