Vogtareuth (ots) -Im März 2022 wurde der Grundstein gelegt - heute fand die Eröffnung statt: Die McDonald's Kinderhilfe Stiftung hat im Beisein von Klaus Holetschek, Bayerischer Staatsminister für Gesundheit und Pflege, Dieter Schön, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Schön Klinik Gruppe, McDonald's Franchise-Nehmer Michael Heinritzi, Moderator Alexander Mazza und vielen weiteren Ehrengästen das Ronald McDonald Haus Vogtareuth eröffnet.Es ist das 23. Elternhaus der McDonald's Kinderhilfe, das den Familien schwer kranker Kinder ein Zuhause auf Zeit ist, während diese in der nahe gelegenen Klinik in Behandlung sind. >Ich freue mich, dass wir mit der Schön Klinik Vogtareuth einen starken Partner gefunden haben und wir nun auch an diesem Klinikstandort den Familien das Angebot einer kliniknahen Unterkunft machen können<, sagt Adrian Köstler, Vorstand der McDonald's Kinderhilfe Stiftung. >Unser haupt- und ehrenamtliches Team wird aus diesem Haus ein echtes Zuhause machen und die Familien in der schwierigen Krankheitssituation unterstützen. Die Eröffnung des neuen Elternhauses hier in Vogtareuth ist ein wichtiger Schritt, um die medizinische Versorgung von Kindern weiter zu verbessern. Denn klar ist: Es ist enorm wichtig, dass Eltern bei ihren kranken Kindern sein können. Sie bieten die so notwendige seelische Unterstützung und den familiären Rückhalt für die kleinen Patientinnen und Patienten. Die neuen Appartements sind hilfreiche Rückzugsorte. Was hier auf dem Gelände der Schön Klinik Vogtareuth in so kurzer Zeit geschaffen wurde, ist beeindruckend. Es freut mich außerordentlich, dass es Familien mit teils schwer kranken Kindern nun möglich ist, während einer längeren Krankenhausbehandlung in der Nähe ihrer Kinder zu wohnen, sofern sie nicht aus der Gegend stammen. Dass das erste dieser besonderen Elternhäuser im Südosten Bayerns an einer Schön Klinik errichtet wurde, unterstreicht die enorm hohe Fachkompetenz unseres Klinikstandortes.