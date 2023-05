Wer versucht bei Steinhoff den Durchblick zu behalten, stößt ohne jahreslanges Detailwissen bei aktuellen Kapitalmarktmeldungen der von einem Milliarden-Bilanzskandal schwer erschütterten Retail-Holdinggesellschaft schnell an seine Grenzen. So auch heute. Ab 10. Mai sollen von der Stichting Steinhoff Recovery Foundation die Entschädigungen fließen, heißt es.Dabei geht es um 43.000 Forderungen in Höhe von insgesamt rund 3,2 Milliarden Euro, über die DER AKTIONÄR bereits vor einem Jahr berichtete. ...

