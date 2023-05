Der deutsche Leitindex hat am Montagvormittag die 16.000-Punkte-Marke anvisiert. Mit Eröffnung der US-Börsen war das Thema dann aber vom Tisch. Der Dow Jones und Co sind nämlich etwas schwächer in die neue Handelswoche gestartet. Inwiefern das Bankenbeben auf die Stimmung der Anleger drückt, erfahren Sie im Börsen.Briefing. am Abend.Das Börsen.Briefing. hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie über die Episoden-Übersicht von DER AKTIONÄR.Hinweis: Die im Podcast besprochenen Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...