Berlin (ots) -Es klingt alles zu schön, um wahr zu sein. Mit einer speziell entwickelten Technik will der Discounter Lidl es geschafft haben, dass die hauseigene PET-Flasche, in der Lidl Wasser anbietet, gut fürs Klima ist. Ausgerechnet PET, ausgerechnet eine Plastikflasche, ausgerechnet vom Discounter zum absoluten Kampfpreis. Lidl prescht vor und hat mit Günther Jauch das wohl prominenteste Werbegesicht zur zugehörigen Kampagne verpflichtet. Doch was steckt dahinter?In einer gemeinsamen Recherche gehen der rbb und der hr der Sache auf den Grund. Die Kooperation der Formate SUPER.MARKT und mex. das marktmagazin trifft Lidl-Vorstand Wolf Tiedemann zum Interview: "Wir haben hier ein System etabliert mit der Kreislaufflasche, das eines der ökologischsten ist. Da scheuen wir keinen Vergleich."An der von Lidl beauftragten Studie dazu gibt es Kritik. Zudem vermutet unter anderem Greenpeace ganz andere Beweggründe als die Sorge ums Klima. "Lidl investiert, weil sie in diesem System selber Teil der Abfallwirtschaft sind und damit verdammt viel Geld machen."Die gemeinsamen Recherchen von SUPER.MARKT und mex ergeben, dass Lidl mit dem recycelten PET tatsächlich neue Dimensionen erreicht. Die Lidl-Falsche hat "jetzt eine bessere CO2-Bilanz, als der Meister des ganzen Systems, die Mehrweg-Kunststoffflasche", sagt der unabhängige Experte Sebastian Klaus von der Berliner Hochschule für Technik. Eine Revolution und ein Gewinn fürs Klima ist die Flasche jedoch nicht. Dass PET-Recycling funktioniert, ist nicht erst seit Lidl bekannt - es fehlen allerdings groß angelegte Vergleiche zu Mehrwegsystemen. Und Lidl hat gleich zwei Ziele mit der neuen Kampagne: Werbung fürs eigene System machen und Einfluss auf die Politik nehmen, die Mehrweg fördern will. Ein System, was Lidl nicht im Angebot hat.Zu sehen sind die Recherchen am Montag, 8. Mai, um 20:15 Uhr in SUPER.MARKT im rbb und am Mittwoch, 10. Mai, um 20.15 Uhr in "Mex" im hr-fernsehen.rbb-online.de/supermarkt/sendungen/20230508_2015/lidl-kreislaufflasche-nachhaltig-oder-nicht.html