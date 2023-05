Berlin (ots) -++ Erste Single "Stuck" ab sofort im Stream ++ hier reinhören (https://found.ee/MARS_EOTWBD) ++ Jetzt das unter der Regie von Jared Leto entstandene offizielle Video (https://found.ee/MARS_StuckVideo) zu "Stuck" anschauen ++Thirty Seconds To Mars sind zurück! Die Brüder Jared und Shannon Leto haben soeben ihre brandneue Single "Stuck" über Concord Records veröffentlicht - hier reinhören (https://found.ee/MARS_EOTWBD)! Mit der treibenden Leadsingle läuten Thirty Seconds To Mars in dieser Woche eine neue Ära ein...Flankiert wird die Auftaktsingle "Stuck" von einem atemberaubenden Musikvideo, mit dem die Band nicht nur die menschliche Gestalt, sondern auch minimalistisches Design, Haute Couture, Kunst und Tanz zelebriert. Entsprechend energiegeladen, besticht der Clip mit einem umwerfenden Cast, der den Song mit viel Bewegung und grandioser Metaphorik interpretiert."Meiner unglaublich kreativen Mutter haben wir es zu verdanken, dass meinem Bruder und mir schon von klein auf die Liebe zur Kunst und zur Fotografie gewissermaßen in die Wiege gelegt wurde. Das Video zu 'Stuck', unserem ersten neuen Song seit fünf Jahren, ist ein Liebesbrief an einige meiner Lieblingsfotografen", kommentiert Jared Leto den Clip. "An Künstler:innen wie Richard Avedon, Irving Penn, Robert Mapplethorpe, Diane Arbus, Herb Ritts und weitere, die mich alle nachhaltig beeindruckt haben. Künstler:innen, deren Werk meinen Blick auf die Dinge grundlegend verändert hat, und die mir immer wieder neue Möglichkeiten aufzeigen sollten. Das Video zu 'Stuck' ist eine Art Gegenstück und eine Fortsetzung jener Reise, die mit 'Up In The Air' begonnen hat - denn auch hier geht es darum, Kunst, Design, Mode und die inspirierenden Menschen dahinter zu zelebrieren, die ihre Visionen zum Leben erwecken. Es ist ein Liebesbrief an die Kraft der Bewegung und der Verbundenheit, ein Beleg für das eindrucksvolle Potenzial von Menschen, die gerade nicht so gut in eine Schublade passen - aber genau damit die Welt zu einem so viel faszinierenderen Ort machen. Ich möchte mich bei allen Beteiligten bedanken - angefangen bei den unfassbar talentierten Künstler:innen über die Designer:innen bis hin zum Team, das hinter den Kulissen mitgewirkt hat. Danke an euch alle, die ihr so hart dafür gearbeitet habt, um das alles zu ermöglichen. Euer Beitrag hat das alles zu einem unvergesslichen Abenteuer gemacht, und zusammen ist es uns gelungen, die Essenz dessen einzufangen und zu zelebrieren, was uns alle einzigartig und besonders macht."Der Haute-Couture-Schwerpunkt des Clips liegt auf den aktuellen Looks der F/W23-Kollektionen und bahnbrechenden Design-Ikonen wie Gucci, Ann Demeulemeester, Balmain, Maison Margiela, Raf Simons, Rick Owens, Jean Paul Gaultier & Co. - jetzt das offizielle Musikvideo anschauen (https://www.youtube.com/watch?v=di-VTrW7Kr0).Das sechste Album von Thirty Seconds To Mars, It's The End Of The World But It's A Beautiful Day, wird im September erscheinen. Fünf Jahre nach dem #1-Vorgänger America haben Jared und Shannon Leto ihren Sound erneut weiterentwickelt und klingen wie nie zuvor. Schon immer dafür bekannt, mit jedem Release neue Wege einzuschlagen, geht es ihnen aktuell um möglichst schlichte, prägnante Songs, die nie länger als 3,5 Minuten lang sind. Der Fokus liegt dabei vor allem auf Jareds leidenschaftlichem Gesang.Die Leadsingle "Stuck" samt Fashion-Videostatement erscheint passend nach Jared Letos atemberaubenden Auftritt bei der größten Modegala der Welt - als er vor wenigen Tagen zum fünften Mal bei der Met Gala vorbeischaute. Passend zum Motto "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" verneigte er sich vor dem großen Modeschöpfer, indem er sich zunächst als dessen Katze Choupette verkleidete - um darunter noch einen weiteren Lagerfeld-Look zu präsentieren.Noch in diesem Monat werden Thirty Seconds To Mars auf der Main Stage beim Big Weekend von BBC Radio 1 auftreten, um dann im August zum ersten Mal seit 2006 zum Lollapalooza Festival nach Chicago zurückzukehren (insgesamt ist es ihr dritter Auftritt beim US-Lollapalooza). Nach der Albumveröffentlichung werden Thirty Seconds To Mars im Oktober auch beim bereits ausverkauften When We Were Young Festival in Las Vegas vorbeischauen; weitere Festivaldates folgen in Kürze.IT'S THE END OF THE WORLD BUT IT'S A BEAUTIFUL DAY- komplette Tracklist- Stuck- Life is Beautiful- Seasons- Get Up Kid- Love These Days- World On Fire- 7 to 1- Never Not Love You- Midnight Prayer- Lost These Days- AvalancheThirty Seconds To Mars folgen: Facebook (https://www.facebook.com/thirtysecondstomars/) | Twitter (https://twitter.com/30SECONDSTOMARS?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor) | Instagram (https://www.instagram.com/30secondstomars/?hl=en) | Spotify (https://open.spotify.com/artist/0RqtSIYZmd4fiBKVFqyIqD) | Website (https://thirtysecondstomars.com/) | Tik Tok (https://www.tiktok.com/@thirtysecondstomars?lang=en)Pressekontakt:WE SHARE A LOTc/o Jascha Farhangijascha@wesharealot.comOriginal-Content von: Concord, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134984/5504359