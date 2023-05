The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 08.05.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.05.2023



ISIN Name

DE000SCLB1E9 SCALABLE ETHEREUM (DEL.)

DE000SCLB2B3 SCALABLE BITCOIN

DE000SCLB2E7 SCALABLE ETHEREUM

CA58518J1012 MEGAWATT LITH.BATT.METALS

CA8040312016 SATORI RES INC.

DE000SCLB1B5 SCALABLE BITCOIN (DELIV.)

SE0017768716 BOLIDEN AB

