MOUNTAIN VIEW (IT-Times) - Der US-amerikanische Technologiekonzern Google Inc., Tochtergesellschaft der Holding Alphabet Inc., hat offenbar intern unter den Mitarbeitern mit Unstimmigkeiten zu kämpfen. Mitarbeiter von Alphabet Inc. (Nasdaq: GOOGL, ISIN: US02079K3059) beschweren sich über die jüngste...

Den vollständigen Artikel lesen ...