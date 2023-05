New York (ots/PRNewswire) -LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke mit dem Ziel, Menschen zu einem besseren und nachhaltigen Leben zu inspirieren, freut sich, mitteilen zu können, dass zwei der vielversprechendsten aufstrebenden Hollywood-Stars in eleganten LILYSILK Glossy Silk Mini Robes (https://www.lilysilk.com/us/glossy-silk-mini-robe-for-women.html?utm_source=prnews&utm_medium=news&utm_campaign=MET230508) aus der LILYSILK-Kollektion gesichtet wurden, um sich auf die mit Spannung erwartete Met Gala 2023 vorzubereiten, die am 1. Mai in New York City stattfand und eine der größten Nächte im globalen Modekalender darstellt.Die Mini-Robe aus Seite mit Kimono-Ärmeln ist das perfekte Outfit, um sich für große Anlässe glamourös vorzubereiten. Madelyn Cline, Star des Netflix-Teenie-Dramas Outer Banks, und Maude Apatow, bekannt für ihre Rolle in der HBO-Dramaserie Euphoria, wurden beide in ihren Seidenroben gesehen, während sie sich für die große Nacht herausputzten.Am 4. Mai postete Cline ein Bild von sich (https://www.instagram.com/p/Cr06YuZrS2C/) in ihrer Robe auf Instagram während sie sich eine Auszeit von den Vorbereitungen für ihre erste Met Gala nahm. Apatow teilte mit ihren Instagram-Followern ebenfalls ein Bild (https://www.instagram.com/p/CryRuaDuzVw/) auf dem sie vor der Met Gala in ihrer Robe vor einem Spiegel zu sehen ist, und wurde kürzlich in einem Blick hinter die Kulissen (https://www.elle.com/fashion/celebrity-style/g43771510/maude-apatow-met-gala-2023-behind-the-scenes/) des Magazins Elle in ihrer Robe bei den Vorbereitungen für die Gala gezeigt.Die Outfits von LILYSILK erfreuen sich grosser Beliebtheit bei A-Promis, die bei verschiedenen Anlässen in ihnen gesehen wurden. Berühmte Persönlichkeiten wie Anne Hathaway (https://www.prnewswire.com/news-releases/anne-hathaway-exudes-effortless-chic-in-lilysilk-during-the-75th-cannes-film-festival-301556495.html), Gwyneth Paltrow (https://www.prnewswire.com/news-releases/actress-gwyneth-paltrow-embraces-a-cozy-lifestyle-with-lilysilk-301430783.html), Kristen Stewart (https://www.prnewswire.com/news-releases/lilysilk-celebrity-styles-set-spectacular-fashion-trends-at-leading-international-film-festivals-301757598.html) und Lucy Liu (https://www.prnewswire.com/news-releases/lucy-liu-looks-sensational-in-lilysilk-at-press-day-for-her-upcoming-movie-shazam-fury-of-the-gods-301771008.html) wurden bereits in LILYSILK-Kleidung gesichtet und haben sich für den Komfort und den Stil der exquisiten Kollektionen der Marke entschieden.David Wang, CEO von LILYSILK, sagte: "Wir fühlen uns geehrt, dass Prominente sich für LILYSILK entscheiden, wenn sie sich auf ihre großen Momente vorbereiten, und es ist ein Beweis für unser Engagement, stilvolle und bequeme Kleidung zu liefern, die sie vor der prestigeträchtigsten Nacht des Jahres in der Modewelt tragen wollen!"Informationen zu LILYSILKLILYSILK ist eine der weltweit führenden Seidenmarken mit der Mission, Menschen zu einem besseren und nachhaltigeren Lebensstil zu inspirieren. Unsere Sorge füreinander und für den Planeten ist unser Antrieb. Seide ist nicht gleich Seide: Wir stellen unsere Produkte aus den feinsten Naturfasern her und verpflichten uns zur Abfallvermeidung. Wir möchten Ihnen in jedem Augenblick, an jedem Tag und für immer höchsten Komfort bieten. Unser Ziel ist es, Ihnen ein spektakuläres Leben zu ermöglichen und den Planeten zu einem besseren Ort zu machen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2071560/Madelyn_Cline_Dons_LILYSILK_Glossy_Silk_Mini_Robe.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2071561/Maude_Apatow_Dons_LILYSILK_Glossy_Silk_Mini_Robe.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/aufstrebende-hollywood-stars-tragen-lilysilk-roben-fur-die-met-gala-2023-301818586.htmlPressekontakt:Sherry Zhang,E-Mail: pr@lilysilk.comOriginal-Content von: LILYSILK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159850/5504374