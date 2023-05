Trotz der vielen Krisen, welche die Welt dieser Tage plagen, halten sich viele Konzerne mit Optimismus und Wachstumsphantasien kaum zurück. Auch an der Börse wird in solchen Zeiten stets von Chancen gesprochen. Ob die Erwartungen letztlich auch mit der Realität mithalten können, wird aber wie immer nur die Zeit zeigen können.Anzeige:Bei Tesla (US88160R1014) hat das in der Vergangenheit nicht immer geklappt. Zwar belehrte der einst belächelte Konzern Kritiker und Leerverkäufer unzählige Male eines Besseren. Bei den eigenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...