Nach der kräftigen Erholung im Anschluss an den US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag haben sich die Anleger an den US-Börsen eine Auszeit gegönnt. Die wichtigsten Aktienindizes bewegten sich am Montag nur wenig. Mit den Inflationsdaten am Mittwoch steht bereits der nächste Höhenpunkt bevor, nachdem in der Vorwoche auch die Leitzinserhöhung der Notenbank Fed erfolgt war.Der Dow Jones Industrial fiel um 0,17 Prozent auf 33 618,69 Punkte. Am Freitag hatte der Leitindex nach positiver Interpretation der ...

