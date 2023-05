Jetzt wieder Top-Performer...: Gold und Lithium wieder sehr begeht und mit diesen Aktien ein Investment wert!

Anzeige / Werbung

Eigentlich nie gab es bessere und mehr gute Gründe um in Gold, Lithium und gute Gold- und Lithium-Aktien zu investieren!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

fangen wir zunächst mit Gold an, bevor wir zum Lithium und Alpha Lithium kommen. Gold bietet seinen Investoren seit jeher nicht nur Schutz und Absicherung vor Inflation, da es tendenziell mit der Inflation und in wirtschaftlich schlechten Zeiten steigt. Überproportional zum Gold steigen gute Goldproduzenten mit einer soliden Bilanz und der Möglichkeit einer Produktionssteigerung. Und das ist eigentlich nur logisch, da sie zumeist bei höherer Produktion nicht nur die Förderkosten senken, sondern obendrein noch bei steigenden Goldpreisen überproportional ihre Gewinne ausbauen.

Ein weiterer guter Grund für Goldinvestments ist Diversifikation. Goldproduzenten können eine gute Ergänzung in einem diversifizierten Portfolio sein, da diese Investments in dem derzeit schwierigeren Marktumfeld Stabilität bieten und somit das Gesamtdepotrisiko reduzieren können.

Starke Nachfrage: Gold wird weiterhin stark nachgefragt, insbesondere in Schwellenländern wie China und Indien. Aber auch weltweit greifen die Notenbaken bei Gold beherzt zu. Vor allem gute Goldproduzenten können von dieser Nachfrage profitieren und ihre Produktion steigern, um den Bedarf zu decken.

Potenzielle Kurssteigerungen: Wenn der Goldpreis steigt, haben gute Goldproduzenten in der Regel höhere Renditen als Gold selbst. Dies liegt daran, da sie ihre Produktion steigern und ihre Produktionskosten senken können. Einer unserer TOP-Kandidaten für ein solches Beispiel ist OceanaGold (WKN: A0MVLD).

OceanaGold liefert trotz Herausforderungen starke Q1-2023 Ergebnisse!

Mit satten 118.124 Unzen Gold und 3.511 Tonnen Kupfer aus der Produktion seiner über drei verschiedene Kontinente verteilten Minen "Haile', "Didipio', "Waihi' und "Macraes' unterstreicht OceanaGold (WKN: A0MVLD) mit Abschluss des 1. Quartals 2023 eindrucksvoll, dass man ungeachtet einiger Hürden auf dem besten Weg bleibt, seine konsolidierte Produktionsprognose von zwischen 460.000 und 510.000 Unzen Gold und 12.000 bis 14.000 Tonnen Kupfer für das laufende Jahr zu erreichen!

Die unwiderstehliche Dynamik von OceanaGolds Produktion lässt sich dabei auch nicht von technischen Herausforderungen aufhalten. So ging zwar die Produktion in seinem neuseeländischen Flaggschiff "Macraes' verglichen zum 4. Quartal 2022 um ein Drittel zurück. Das aber war in erster Linie einer Beeinträchtigung des Mühlendurchsatzes und darauffolgenden umfangreicheren Reparaturarbeiten geschuldet. Seit deren Fertigstellung Ende März läuft die Produktion auf "Macraes'wieder planmäßig auf vollen Touren.

"Didpio' und "Haile' legen kräftig zu!

"Didipio' gab im ersten Quartal 2023 eine beeindruckende Kostprobe seiner geballten Power und lieferte ein Produktionsplus von sehr guten 14 %, während "Haile' sogar ein spektakuläres Plus von 16 % hinlegte, im Vergleich zum vierten Quartal 2022.

"Waihi' schließlich lag mit seiner Q1-Goldproduktion ziemlich genau im Bereich dessen, was dort im letzten Quartal des vergangenen Jahres produziert wurde - wohlgemerkt trotz sintflutartiger Regenfälle zu Beginn des laufenden Jahres, die die Untertage-Produktion stark beeinträchtigten. Insgesamt also eine beeindruckende Performance, dank welcher OceanasGold trotz zahlreicher Hürden nur ein leichtes Minus von 2 % bei seiner Goldproduktion verbuchen musste und mit der Wiederaufnahme der vollen Produktion von "Macraes' sein Produktionsziel für 2023 weiterhin unbeirrt ansteuern kann.

Ebenso entschlossen und einigen Widerständen trotzend zeigt sich der globale Goldplayer auch in Sachen Goldverkäufe. So gingen zwischen Januar und März 2023 herausragende 112.082 Unzen Gold und 3.254 Tonnen Kupfer über die sprichwörtliche Ladentheke, bei "All-In'-Kosten von 1.567,- USD pro Unze, die perfekt in den festgesteckten Rahmen von zwischen 1.425,- und 1.525,- USD/Unze für das Gesamtjahr 2023 passen.

Finanzen fest im Griff!

Für das erste Quartal 2023 meldet OceanaGold stolze 244 Mio. USD an konsolidiertem Umsatz. Das entspricht in etwa den Ergebnissen aus dem Vorquartal, und das obwohl niedrigere Goldverkäufe aufgrund der technischen Probleme von "Macraes' kompensiert werden mussten. Das ist ein weiterer Beweis dafür, dass OceanaGold Hürden immer auch als Herausforderung annimmt und mit seiner geballten Power (wie auch mithilfe höherer Metallpreise) überwindet. Selbiges gilt für das konsolidierte EBITDA-Ergebnis von 100 Mio. USD, das aufgrund höherer Verwaltungs- und Gemeinkosten und Wechselkursverlusten insgesamt 9 % unter dem Ergebnis aus Q4 2022 liegt.

Trotz dieser leichten Rückgänge steht unterm Strich ein Nettogewinn nach Steuern von stolzen 38,9 Mio. USD bzw. von 0,06 USD pro Aktie auf verwässerter Basis und ein Cashflow von immerhin 65,2 Mio. USD für das 1.Quartal 2023. Zudem erhalten nicht zuletzt auch die OceanaGold-Aktionäre ihren "1A'-Moment, denn der global agierende Goldmarktplayer hat die Wiedereinsetzung der Dividende mit einer halbjährlichen Dividende von 0,01 USD verkündet.

Alles in bester Bewegung!

Neben den beachtlichen Produktionszahlen und alles in allem erstklassigen Finanzergebnissen, hat OceanaGold in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres auch in anderen Bereichen vieles bewegt. So konnte mit 1,9 Millionen Arbeitsstunden ohne Unfälle eine rekordverdächtig niedrige Unfallhäufigkeitsrate berichten.

In Sachen Produktion geht es bei der Erweiterung von "Haile' weiterhin strikt und zielgerichtet nach Plan, sodass bereits großartige Fortschritte beim Erreichen der ersten Produktionsstufe im Untertagebau erreicht werden konnten. Weiterhin wurde OceanaGolds Führungsmannschaft durch weibliche Expertise der Extraklasse verstärkt, in Persona durch Linda Broughton, die Ende April zur nicht-geschäftsführenden Direktorin ernannt wurde.

Ende Mai wird zudem Marius van Niekerk zum Chief Financial Officer ernannt werden, was die ohnehin schon großartige Finanzperformance von OceanaGold auf das nächste Level hieven soll.

https://www.youtube.com/watch?v=0ddCoAYGTvU

Fazit: Wachstum weiter im Visier!

Für Gerard Bond, Präsident und CEO von OceanaGold (WKN: A0MVLD), unterstreichen die insgesamt erstklassigen Ergebnisse für das erste Quartal des laufenden Jahres, wie widerstandsfähig und gleichzeitig wachstumsorientiert sein Unternehmen auf allen Ebenen aufgestellt ist:

"Trotz einiger mitunter großer Herausforderungen haben wir starke Zahlen vorgelegt, die eindrucksvoll unterstreichen, dass wir in Sachen Finanzen und Produktion weiterhin auf direktem Weg sind, unsere Gesamtjahresprognosen sicher zu erreichen. Hinzu kommt, dass wir mit 1,9 Millionen unfallfreien Arbeitsstunden eine rekordverdächtig niedrige Verletzungsrate vorweisen konnten. Für die nächsten Monate ist unser Fokus fest auf eine Maximierung des freien Cashflows und auf das konsequente Vorantreiben unserer Explorationsoptionen gerichtet. Nicht zuletzt freuen wir uns, dass die Untertagemine "Haile' im 1. Quartal das laufenden Jahres offiziell eröffnet wurde und dass wir damit auf dem besten Weg sind, im 4. Quartal dieses Jahres das erste Erz von dort liefern zu können."

Lithium und Alpha Lithium! Auch hier läuft's!

Lithium = Wachstumspotenzial! Alpha Lithium (WKN: A3CUW1) = noch mehr Potenzial! Alpha Lithium ist ein Unternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von Lithiumvorkommen in Argentinien konzentriert. Lithium ist ein wichtiger Rohstoff für die Produktion von Batterien, die in Elektrofahrzeugen und Energiespeichern eingesetzt werden. Da die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und erneuerbaren Energien weiter stark steigt, wird auch die Nachfrage nach Lithium dramatisch wachsen. Und davon wird Alpha Lithium massiv profitieren.

Strategisch perfekte Lage: Alpha Lithiums Lithiumprojeke befindet sich im Lithiumdreieck, einem Gebiet in Argentinien, das für seine reichen Lithiumvorkommen bekannt ist. Die strategisch hervorragende Lage wird es dem Unternehmen erleichtern, eine Produktion zu niedrigen Kosten aufzubauen.

Erfahrenes Managementteam: Und das erfahrenen Management ist gerade dabei genau eine solche Produktion aufzubauen. Und dass diese Profis das können, das zeigt die bisherige Erfolgsbilanz!

Alpha Lithium - schon sehr bald fällt der Startschuss für den Testbetrieb!

Einen riesigen Sprung in Richtung "Testbetrieb" macht die in Vancouver, Kanada beheimatete Alpha Lithium Corp. (WKN: A3CUW1) auf seinen unternehmenseigenen Lithium-Flächen in Argentinien, wo der Bau der modularen Pilotanlage kurz vor dem Abschluss steht.

Mit dieser Anlage ist man praktisch in der Lage, die wirtschaftlichen und technischen Rahmendaten für den folgenden kommerziellen Betrieb auf "Herz und Nieren" zu testen.

Pilotanlage sammelt wichtiges Datenmaterial!

Lange war dieser wichtige Schritt von allen Beteiligten erwartet worden, die zusammen jede Menge Arbeit seit dem Beginn der Explorationsarbeiten im Jahr 2020 in das Projekt gesteckt haben. So wurden insgesamt 20 Bohrungen im "Tolillar Salar' niedergebracht, ein unternehmenseigenes Solarchemie-Forschungslabor errichtet, ein proprietäres Lithiumkarbonat Produktionsverfahren entwickelt und letztlich mit dem Bau der Pilotanlage begonnen. Und genau diese ist nun zu nun zu weit mehr als 50 % fertiggestellt, so dass voraussichtlich spätestens im 3. Quartal 2023 der Startschuss für die Testproduktion fallen kann. Und dabei wird die Anlage selbstverständlich mit der Sole aus den beiden Unternehmensprojekten "Tolillar Salar' und "Salar del Hombre Muerto' gespeist.

Alpha Lithium verfolgt das Ziel, auf seinen Projektflächen rund 50.000 Tonnen Sole zur Gewinnung von Lithiumkarbonat zu verarbeiten. Hierfür wird der Pilotbetrieb wichtiges Datenmaterial liefern. Einerseits soll die Produktion zeigen, dass die bisherigen, äußerst vielversprechenden "DLE'-Ergebnisse aus dem Labor auch unter industriellen Bedingungen wiederholt und aufrechterhalten werden können und andererseits soll der Testbetrieb technische und wirtschaftliche Daten liefern, die für eine ausführliche Wirtschaftsanalyse benötigt werden. Natürlich ist die Pilotanlage so konzipiert, dass sämtliche Betriebsparamater wie Durchflussmenge, Temperaturen, chemische Zusätze, etc. ein möglichst genaues Design der späteren Produktionsanlage ermöglicht.

Brad Nichol, President und CEO von Alpha Lithium verdeutlichte diesen wichtigen Meilenstein:

"Wer vor einem halben Jahr den "Tolillar Salar' besuchte, würde ihn heute nicht wiedererkennen. Mit fünf Bohrgeräten, die in den letzten Monaten in Betrieb waren, haben wir 24 Bohrungen im nördlichen Teil des Grundstücks gebohrt. Dazu haben wir 160 "VES'-Punkte abgeschlossen und verfügen nun über ein umfassendes Verständnis des hydrogeologischen Modells. Der Bau der Pilotanlage, mit der wir unsere vielversprechenden "DLE'-Laborergebnisse in großem Maßstab und unter Salar-Bedingungen testen können, ist ebenfalls weitgehend abgeschlossen."

https://www.youtube.com/watch?v=O4oeQgwxxgg

Fazit: Wichtige Meilensteine erreicht!

Alpha Lithium (WKN: A3CUW1) hat einen weiteren wichtigen Meilenstein in Richtung kommerzieller Produktion erreicht. Der Testbetrieb wird wichtiges Datenmaterial liefern, um eine spätere Produktionsaufnahme unter besten wirtschaftlichen und technischen Rahmendaten erfolgreich umzusetzen. Und dabei sollte nicht vergessen werden, dass mit einem aktuellen Kassenbestand von rund 35 Mio. USD massiv "Cash" zur Verfügung steht, den Testbetrieb mit sämtlichen weiteren Auswertungen bestens finanziert durchzuführen. Zudem bietet dieses Unternehmen großes Übernahmepotenzial, oder den Verkauf eines seiner TOP-Projekte. Es wird immer spannender!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

JS Research-Team

Quellen: Alpha Lithium und OceanaGold, eigener Research und eigene Berechnungen. Bild-Quellen: Alpha Lithium und OceanaGold, Quelle-Titelbild: https://stock.adobe.com/de

Dieser Werbeartikel wurde am 08. Mai 2023 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research UG (haftungsbeschränkt) erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research UG (haftungsbeschränkt) bei der BaFin angezeigt!

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research UG (haftungsbeschränkt) vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research UG (haftungsbeschränkt) für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür, oder über "third parties", ein Entgelt zahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research UG (haftungsbeschränkt) veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens Alpha Lithium und OceanaGold zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände in Alpha Lithium, aber keine Aktien OceanaGold behalten sich aber vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung Aktien zu kaufen und zu verkaufen. II. Autoren oder die Herausgeberin oder Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kein direktes Beratungsmandat mit Alpha Lithium oder OceanaGold, erhalten hierfür aber über "third parties" ein Entgelt. III. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Alpha Lithium und/oder OceanaGold im gleichen Zeitraum besprechen, weshalb es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen kann. IV. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von JS Research UG (haftungsbeschränkt) ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und ist somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen.

Gemäß §85 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens Aktien von Alpha Lithium halten, aber keine Aktien von OceanaGold aber jederzeit weitere eigene Geschäfte in den Aktien der Unternehmen (z.B. Long- oder Shortpositionen) eingehen können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die JS Research UG übernimmt keine Garantie dafür, dass die angedeutete Rendite oder die genannten Kursziele erreicht werden. Veränderungen in den relevanten Annahmen, auf denen dieses Dokument beruht, können einen materiellen Einfluss auf die angestrebten Renditen haben. Das Einkommen aus Investitionen unterliegt Schwankungen. Anlageentscheidungen bedürfen stets der Beratung durch einen Anlageberater. Somit kann das vorliegende Dokument keine Beratungsfunktion übernehmen. Aktienkurse können variieren und der Unternehmenswert kann steigen/fallen. Jeder Hinweis auf die bisherige Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Indikator für die kommenden Entwicklungen.

Der Leser sollte jede Investition in eines der genannten Unternehmen im Lichte seiner eigenen professionellen Beratung, Umstände und Anlageziele bewerten. Die Empfehlung des Autors / der Autoren ist es, einen qualifizierten Fachberater zu den spezifischen finanziellen Risiken und den gesetzlichen, offiziellen, kredit-, steuerlichen und abwicklungsbedingten Folgen zu konsultieren. Es ist durchaus möglich, dass die Emittenten der hier genannten Wertpapiere im Widerspruch zum hier in genannten Fall fallbringend gehandelt haben, ohne dass der Autor / die Autoren dieser Research Note von dieser Entwicklung Kenntnis hat.

Kein Vertrieb außerhalb der Bundesrepublik Deutschland! Der vorliegende Artikel wurde unter Beachtung der deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und ist daher ausschließlich für Kapitamarktteilnehmer in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Publikation darf, sofern sie in der UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition §9(3) des Financial Services Act 1986 (Investment Advertisement) bzw. Exemptions Erlass 1988 und darf an andere Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Dieses Dokument darf nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika oder in deren Territorien gebracht werden. Die Verteilung dieses Dokuments in Kanada, Japan oder anderen Gerichtsbarkeiten kann durch Gesetz beschränkt sein und Personen, in deren Besitz diese Publikation gelangt, sollten sich über etwaige Beschränkungen informieren und diese erhalten. Eine Missachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der US- amerikanischen, kanadischen oder japanischen Wertpapiergesetzte oder der Gesetze einer anderen Gerichtsbarkeit darstellen. Durch die Annahme dieses Dokuments akzeptieren Sie jeglichen Haftungsausschluss und die vorgenannten Beschränkungen.

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Lesen Sie hier mehr - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -.

Enthaltene Werte: CA6752221037,CA02075X1033