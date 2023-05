Gold: DAS ist besonders an Freitagen!

Anzeige / Werbung Die Intraday-Saisonalität von Gold und die Besonderheit von Freitagen Jeder halbwegs erfahrene Börsianer hat schon einmal den saisonalen Chart von Gold gesehen. Dabei wird die unterjährig durchschnittliche Zyklik des Marktes dargestellt und gibt uns eine grobe (nicht mehr!) Orientierung, zu welchen Zeiten es erfolgreicher ist, als zu anderen Zeiten, wenn wir in Gold investieren wollen. Doch wie schaut es im kurzfristigen Bereich mit solchen Zykliken aus? Gibt es Tage, die sich mehr lohnen, als andere? Definitiv! Unser Intraday-Seasonal-Chart illustriert, dass der Freitag sich hier positiv vom Rest der Wochentage abhebt. Wer freitags Long im Gold investiert, hat einen statistischen Vorteil. Der Freitag hat den größten Anteil am heutigen Goldpreis. Wüde man ihn heraus rechnen, stünde Gold deutlich niedriger. Rechnet man indes einen beliebigen anderen Tag heraus, stünde Gold unwesentlich weniger niedriger. Insbesondere ab 9 Uhr US-Zeit (15 Uhr unserer Zeit) erfährt Gold einen dynamischen Schub. Die zweite Welle setzt im Durchschnitt gegen 12 Uhr US-Zeit (18 Uhr unserer Zeit) ein. Bitte verstehen sie aber, dass wir hier von Durchschnittswerten sprechen. Bei weitem nicht jeder Freitag ist positiv. Wir haben freitags auch mit die größten Ein-Tages-Verluste zu verzeichnen. Wer also den Freitags-Effekt ausnutzen möchte, muss eine große Anzahl von Wiederholungen haben. Damit auf ein statistisch einigermaßen signifikantes Level gekommen werden kann sprechen wir hier von einer Anwendung über 3-4 Jahre (52 Trades p.a.). Wer nicht einen derartigen Planungshorizont hat, wird es generell schwer an der Börse haben, da bei kürzeren Trade-Serien der Faktor Zufall sonst zu groß bleibt. 7-minütiges Video zeigt die Gold-Prognose bis April 2025 In diesem Video zeige ich Dir die Entwicklung von Gold im Zusammenhang mit Rezessionen: https://youtu.be/cDGtANKPFYw Kein Trading-Video mehr verpassen! Jetzt Kanal abonnieren: https://www.youtube.com/realmoneytrader Hinweis: Hier finden Sie saisonale Charts aus unserem Research, die auf Gleichförmigkeit beruhen und nicht durch die übliche, kumulierte Darstellung verzerrt sind: https://www.realmoneytrader.com/saisonale-charts/ Umgesetzt werden kann diese, wie auch die anderen Trading-Chancenim Gold z.B. mit folgendem Produkt von Morgan Stanley: Produkt: Gold Call

Call Laufzeit: 16.06.2023

WKN: MA988B

Einstieg: market

Hebel: 11

Ziel: 35 Euro Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )