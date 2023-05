EQS-News: Blue Cap AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Blue Cap AG: Operative Entwicklung im ersten Quartal 2023 im Rahmen der Erwartungen



09.05.2023 / 07:07 CET/CEST

Konzernumsatz mit 89,6 Mio. Euro 8% über Vorjahr (VJ: 82,7 Mio. Euro)

Adjusted EBITDA-Marge mit 6,3 % wie erwartet unter starkem Vorjahresniveau (VJ: 9,6 %)

Prognose für Geschäftsjahr 2023 bestätigt: Konzernumsatz von 340-355 Mio. Euro, Adjusted EBITDA-Marge von 8-9 % - Belebung im 2. Halbjahr erwartet München, 09. Mai 2023 - Die Beteiligungen der Blue Cap AG ("Blue Cap") entwickelten sich im ersten Quartal 2023 wie geplant. Entsprechend bestätigt der Vorstand die Gesamtjahresprognosen. So erzielte die Blue Cap trotz des erwartet verhaltenen Starts ins Geschäftsjahr im ersten Quartal 2023 einen konsolidierten Konzernumsatz von EUR 89,6 Mio. (VJ: EUR 82,7 Mio.). Das operative Betriebsergebnis (Adjusted(1) EBITDA) betrug EUR 5,7 Mio. (VJ: EUR 8,2 Mio.). Dies entspricht einer Marge von 6,3 % (VJ: 9,6 %) an der Gesamtleistung. Das Adjusted EBIT reduzierte sich auf EUR 1,8 Mio. (VJ: 4,8 Mio. Euro), die entsprechende Marge auf 2,0 % (VJ: 5,7 %). Der Ergebnisrückgang basiert auf einer Nachfragereduktion und geringeren Absatzmengen bei einigen Portfoliounternehmen. Die Blue Cap verfügt auch Ende März 2023 über eine unverändert solide Bilanzierungs- und Finanzierungsstruktur. So lag der Nettoverschuldungsgrad (inkl. Leasingverbindlichkeiten) mit 2,6 Jahren (31.12.2022: 2,4) klar innerhalb des Zielkorridors von unter 3,5 Jahren. Tobias Hoffmann-Becking, Vorstandsvorsitzender der Blue Cap, kommentiert die Ergebnisse: "Nach einem wie von uns erwartet verhaltenem ersten Quartal, insbesondere wegen einer Reduktion der Nachfrage in Folge von Lagerabbauaktivitäten einzelner Kunden, sehen wir bei einigen Tochtergesellschaften bereits verbesserte Auftragseingänge. Gleichzeitig haben wir die letzten Monate genutzt, um teilweise umfangreiche Gegenmaßnahmen anzustoßen. Diese sollen sich zusammen mit der für die zweite Jahreshälfte erwarteten anziehenden Wachstumsdynamik positiv auf die Entwicklung unseres Portfolios auswirken." Business Services glänzt, verhaltenere Nachfrage in den übrigen Segmenten Zum 31. März 2023 befinden sich im Portfolio der Blue Cap acht Mehrheitsbeteiligungen, die den Segmenten Plastics, Adhesives & Coatings, Business Services und Others zugeordnet werden, sowie eine Minderheitsbeteiligung. Im Segment Plastics macht sich der bereits antizipierte diesjährige Ausfall eines großen Kunden bei con-pearl bemerkbar. Die H+E lag beim Absatz und Umsatz deutlich über Vorjahresniveau, blieb allerdings aufgrund noch nicht umgesetzter Preiserhöhungen und der erst rückwirkend geltenden Strompreisbremse noch hinter den Erwartungen. Bei Uniplast kam es zu leicht verbesserten Werten gegenüber dem Vorjahr. Das Segment Adhesives & Coatings war im ersten Quartal mit einem spürbaren Nachfragerückgang konfrontiert. Bei Neschen betraf das insbesondere den Bereich Industrial Applications. Planatol musste im Bereich Holzklebstoffe und Möbel Einbußen hinnehmen. Der hohe Auftragsbestand und eine sehr gute Lieferfähigkeit führten bei der HY-LINE-Gruppe aus dem Segment Business Services zu einer signifikanten Steigerung bei Umsatz und Ergebnis. Auch die Beteiligung Transline entwickelte sich leicht besser als im Vorjahr. Das seit dem Jahr 2021 neue Segment hat damit in Q1 2023 erstmals knapp unter 50% des EBITDAs und einen deutlich höheren Anteil des EBITs generiert. Dies bestätigt sichtbar die Strategie der Portfoliodiversifikation. Im Segment Others lag die kleinste Beteiligung der Blue Cap, nokra, aufgrund von Projektverschiebungen unter Vorjahr. Bei der Minderheitsbeteiligung INHECO dämpft ein spürbarer Nachfragerückgang den Umsatz und im Vergleich zum Vorjahr erhöhte Kosten durch Expansionsinvestitionen das Ergebnis. Segmentkennzahlen im Überblick Mio. EUR 3M 2023 3M 2022 Veränderung in % bzw. Basispunkten (BP) Plastics Umsatz 39,4 42,1 -6,4 % Adjusted EBITDA 2,9 5,5 -46,8 % Adjusted EBITDA-Marge in % 7,3 13,0 -570 BP Adjusted EBIT 0,7 3,3 -79,2 % Adjusted EBIT-Marge in % 1,7 7,6 -590 BP Adhesives & Coatings Umsatz 21,4 22,6 -5,0 % Adjusted EBITDA 0,1 1,3 -90,6 % Adjusted EBITDA-Marge in % 0,6 5,1 -450 BP Adjusted EBIT -0,7 0,4 -285,6 % Adjusted EBIT-Marge in % -3,4 1,6 -500 BP Business Services Umsatz 27,9 17,3 61,0 % Adjusted EBITDA 2,7 1,6 72,1 % Adjusted EBITDA-Marge in % 9,5 8,9 60 BP Adjusted EBIT 2,2 1,3 65,7 % Adjusted EBIT-Marge in % 7,7 7,5 20 BP Others (*) Umsatz 2,1 1,9 6,8 % Adjusted EBITDA 0,0 -0,1 100 % Adjusted EBITDA-Marge in % 0,0 -6,0 600 BP Adjusted EBIT -0,2 -0,3 33,3 % Adjusted EBIT-Marge in % -7,6 -14,1 650 BP

(*) Das Segment Others enthält Nokra, die Holding- und Immobilienverwaltungsgesellschaften des Konzerns sowie zum Stichtag bereits veräußerte Beteiligungen. Prognose 2023 bestätigt: stabile operative Performance erwartet - hohes Wertsteigerungspotenzial bis 2025 Angesichts der frühzeitig initiierten Effizienzmaßnahmen und der derzeit erwarteten Belebung der Aktivitäten in der zweiten Jahreshälfte hat die Prognose für das Gesamtjahr 2023 unverändert Gültigkeit. Entsprechend rechnet der Vorstand mit einem Konzernumsatz zwischen 340-355 Mio. Euro, einer Adjusted EBITDA-Marge zwischen 8-9 % und einem Nettoverschuldungsgrad unter 3,5 Jahren. Mittelfristig sieht die Blue Cap bei allen Beteiligungen deutliche Wachstums- und Ergebnispotenziale und hält entsprechend beim Net Asset Value je Aktie für den Konzern mit 55 Euro bis Ende 2025 eine Steigerung um rund 50% gegenüber 2022 für realisierbar. Wichtiger Hinweis Anlässlich der veröffentlichten Zahlen findet heute um 14:00 Uhr eine Telefonkonferenz mit dem Vorstand der Blue Cap AG statt. Sie können sich unter diesem Link anmelden. Die Präsentation ist im Nachgang zur Telefonkonferenz auf unserer Webseite unter https://www.blue-cap.de/investor-relations/praesentationen/ zu finden. (1) Adjustments: Bereinigt um außergewöhnliche, periodenfremde sowie sonstige Effekte aus Reorganisationsmaßnahmen und Einmaleffekte sowie um aus den Kaufpreisallokationen entstehenden Effekte Über die Blue Cap AG Die Blue Cap AG ist eine 2006 gegründete kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft investiert in mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich und begleitet sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung. Die Beteiligungen haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz in der Regel zwischen EUR 30 und 80 Mio. und haben ein intaktes Kerngeschäft. Die Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an neun Unternehmen aus den Branchen Klebstoff- & Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Medizintechnik und Business Services. Die Unternehmen der Blue Cap Gruppe entwickeln sich selbstständig und verfolgen jeweils eigene Wachstumsstrategien. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 1.400 Mitarbeitende in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de Kontakt: Blue Cap AG

Lisa Marie Schraml

Investor Relations & Corporate Communications

Tel. +49 89 288909-24

lschraml@blue-cap.de



