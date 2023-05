Kursrutsch bei PayPal im nachbörslichen Handel. Das Management reduziert die Prognose für die operative Marge, was die Anleger verschreckte. Short-Squeeze im nachbörslichen Handel bei Palantir. Die neue AI-Plattform stößt auf stürmische Nachfrage und zwingt die Bären zu Eindeckungen. LinkedIn muss einen Rückschlag in China vermelden. Das Inlandsgeschäft wird eingestellt und insgesamt 716 Stellen gestrichen.Der Handel in Asien entwickelt sich Dienstagfrüh uneinheitlich. Während die chinesischen Onshore-Indizes geschlossen ...

